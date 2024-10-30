В Уфе под суд пойдет экс-начальник железнодорожного вокзала

Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии, Олег Мигунов с 2018 по 2023 годы получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала. В обмен обвиняемый, как установило следствие, игнорировал нарушения условий договора со стороны бизнесменов. Сумма взяток варьировалась от 7 до 13 тыс. руб. ежемесячно. Общая сумма составила свыше 900 тыс. рублей.