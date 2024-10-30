В Хабаровском крае лжемать незаконно получила более 700 тысяч рублей

Обвиняемая с целью незаконного получения социальных выплат и пособий под видом матери обратилась через неустановленное лицо, общение с которым вела в мессенджере, в расположенную в Москве юридическую фирму, предоставила под видом матери ложные сведения о рождении у нее в феврале 2021 года дочери. После этого доверенное лицо указанной фирмы обратилось в органы ЗАГСа г. Москвы и оформило свидетельство о рождении на основании предоставленных обвиняемой данных о факте рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.