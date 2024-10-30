В Хабаровском крае лжемать незаконно получила более 700 тысяч рублей

Следователь Следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончил расследование уголовного дела в отношении 21-летней хабаровчанки, сообщает ИА AmurMedia.
Обвиняемая с целью незаконного получения социальных выплат и пособий под видом матери обратилась через неустановленное лицо, общение с которым вела в мессенджере, в расположенную в Москве юридическую фирму, предоставила под видом матери ложные сведения о рождении у нее в феврале 2021 года дочери. После этого доверенное лицо указанной фирмы обратилось в органы ЗАГСа г. Москвы и оформило свидетельство о рождении на основании предоставленных обвиняемой данных о факте рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудники полиции провели масштабную работу по сбору доказательной базы: провели ряд различных экспертиз, в том числе медицинскую. По результатам последней установлено, что обвиняемая никогда не рожала.
Следствием установлено, что с апреля 2021 года по июнь прошлого года злоумышленница многократно получала незаконные пособия и социальные выплаты за якобы рожденную дочь в рамках национального проекта «Демография». Их общая сумма превысила 710 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В отношении лжематери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.