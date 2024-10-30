Последствия коммунальной аварии в Новосибирске. Жители заявляют о подтоплении квартир

«В многоквартирных домах, где произошли порывы внутренней системы отопления, ремонтные бригады ведут сварку, при необходимости муниципальные спасатели проводят откачку воды из подвальных помещений. Необходимые меры принимают управляющие компании “Дост-Н” и “Спас-Дом”. Подача тепла в первую очередь будет обеспечена в отношении социальных объектов. В детском саду № 274 на контроле ситуация с подтоплением подвала, проверяется температурный режим. В школах сегодня занятия не проводились в связи с каникулярным периодом», — объяснил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.