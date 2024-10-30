В России заочно вынесли приговор наемнику из Молдавии, воевавшему за ВСУ

Следствие установило, что в 2015 году Гибадулин приехал на Украину в место расположения представителей командования батальона, где вступил в формирование в качестве наемника. Мужчина согласился за деньги участвовать в боях против представителей силовых структур Донецкой народной республики и российских военных.