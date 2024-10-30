В Омске женщина упала в Иртыш

В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до отрицательных значений на водных объектах начинает образовываться ледяной покров.
Напоминаем, что необходимо соблюдать правила безопасности на водных объектах.
По данным Главного управления МЧС России по Омской области, сегодня на акватории реки Иртыш спасатели помогли женщине, оказавшейся в реке.
В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до отрицательных значений на водных объектах начинает образовываться ледяной покров.
Напоминаем, что необходимо соблюдать правила безопасности на водных объектах.