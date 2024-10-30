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В Омске женщина упала в Иртыш

По данным Главного управления МЧС России по Омской области, сегодня на акватории реки Иртыш спасатели помогли женщине, оказавшейся в реке.

Источник: РИА "Новости"

В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до отрицательных значений на водных объектах начинает образовываться ледяной покров.

Напоминаем, что необходимо соблюдать правила безопасности на водных объектах.

МЧС