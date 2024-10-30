Белорус может сесть на 20 лет из-за двухнедельной подработки. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Бобруйска был задержан 31-летний житель Чаусского района. Выяснилось, что он нашел незаконную подработку в интернете и примерно две недели работал на наркомаркете. По заданию кураторов, мужчина забирал оптовые партии так называемого «товара», делил его на более мелкие для того, чтобы распространять через закладки. Их задержанный делал на территории Бобруйска, а также Могилева.
В милиции отметили, что в тайниках удалось найти и изъять 240 граммов опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы. Жителю Чаусского района грозит до 20 лет лишения свободы.
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