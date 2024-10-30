Белорус может сесть на 20 лет из-за двухнедельной подработки

В сообщении сказано, что сотрудниками наркоконтроля Бобруйска был задержан 31-летний житель Чаусского района. Выяснилось, что он нашел незаконную подработку в интернете и примерно две недели работал на наркомаркете. По заданию кураторов, мужчина забирал оптовые партии так называемого «товара», делил его на более мелкие для того, чтобы распространять через закладки. Их задержанный делал на территории Бобруйска, а также Могилева.