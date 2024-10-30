Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество обнаруженных фальшивых купюр в Прикамье снизилось на треть

За девять месяцев 2024 года в банковской системе Пермского края были обнаружены 24 поддельные банкноты. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Пермское отделение Банка России.

Источник: Коммерсантъ

Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные купюры — таких было обнаружено 12 штук. Также изъяты три фальшивки номиналом 2 тыс. и семь — 1 тыс. руб. Еще две поддельные банкноты пришлись на более низкие номиналы. Кроме этого, была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

В целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тыс. подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.

«Для продавцов и кассиров магазинов Банк России возобновил дистанционную программу обучения по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Это будет способствовать сокращению как неплатежеспособных, так и фальшивых денег в обороте», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.