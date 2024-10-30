Количество обнаруженных фальшивых купюр в Прикамье снизилось на треть

Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные купюры — таких было обнаружено 12 штук. Также изъяты три фальшивки номиналом 2 тыс. и семь — 1 тыс. руб. Еще две поддельные банкноты пришлись на более низкие номиналы. Кроме этого, была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.
В целом по России за девять месяцев выявлено почти 6,5 тыс. подделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось почти на треть.
«Для продавцов и кассиров магазинов Банк России возобновил дистанционную программу обучения по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Это будет способствовать сокращению как неплатежеспособных, так и фальшивых денег в обороте», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.