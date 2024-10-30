Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали

«В рамках расследования уголовного дела о даче взятки при исполнении государственного контракта наложен арест на имущество обвиняемого… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей», — сказали в ведомстве.