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Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали

СК арестовал имущество главы Княгининской швейной фабрики по делу о даче взятки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Имущество генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова на 35 миллионов рублей арестовано по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела о даче взятки при исполнении государственного контракта наложен арест на имущество обвиняемого… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей», — сказали в ведомстве.