«Мне тяжело»: дрессировщик, чья пантера напала на трехлетнего мальчика в Ангарске, прервал молчание

Страсти вокруг нападения пантеры на ребенка в частном цирке, который прибыл в Ангарск с гастролями, не утихают вторые сутки в Иркутской области. Трехлетнего Никиту* в шапито привез отец 28 октября. Сибиряк хотел сфотографировать малыша с диким животным. Но хищник кинулся на мальчишку. К счастью, на ребенке была шапка. Не будь ее, последствия оказались гораздо хуже. Сейчас ребенок находится в больнице вместе с мамой. Под наблюдением медиков ему предстоит провести как минимум неделю. В это время КП-Иркутск удалось выйти на хозяина пантеры.
«Сидел весь заплаканный».
Родители Никиты развелись примерно три года назад. Мама мальчика, по ее словам, добилась через суд, чтобы бывший супруг проводил время с сыном только в ее присутствии.
— Днем 28 октября Никита находился в детском саду, — рассказывает КП-Иркутск мама пострадавшего ребенка. — Но вдруг за ребенком явился отец. Сказал, что привезет вечером и все. Но о том, что поедут в цирк, не предупредил. Если бы знала, то сразу бы пресекла эту идею. Не люблю шапито! А тем более считаю опасным фотографировать детей с хищниками.
Однако в цирке КП-Иркутск рассказали, что 28 октября у них вообще не было представлений. Но мать мальчика пояснила, якобы в шапито работает друг бывшего мужа.
— Поехали к товарищу, у которого была пантера в цирке. Точно не знаю, что там произошло, — рассказывает свою версию мама ребенка. — Мне уже после случившегося позвонил бывший, попросил приехать. Видимо, во время съемки животное напало на сына. Ребенок сидел весь заплаканный. Вскоре нас отвезли в больницу.
Первые сутки Никита вел себя беспокойно — много плакал и капризничал. Сейчас уже приходит в норму. Веселится и играет с детьми. Сколько еще предстоит провести в больнице — врачи точно не говорят. Пока малышу делают перевязки и ставят уколы.
«Мне тяжело».
КП-Иркутск удалось выйти на хозяина пантеры. Им стал дрессировщик, который работает в цирке. Дикое животное принадлежит ему, однако в представлениях животное не участвовало.
— Это моя пантера. Мы с ней катались по городам. Не могу большего сказать, мне тяжело…, — признался дрессировщик.
До администрации цирка не удалось дозвониться — номер недоступен. Однако еще вчера КП-Иркутск объяснили ситуацию.
— У нас и пантеры нет. Да, ее фото все еще висит на нашем официальном сайте. Однако животное продали еще в прошлом году, — рассказали в цирке. — За кулисами дикого животного тоже не было. Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников.
29 октября региональный Следком завел уголовное дело по факту оказания услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Кому предъявят обвинения, и кто понесет наказание? Говорить пока об этом рано. В деле много нюансов. К примеру, сейчас проверяется информация по поводу похищения ребенка. Оказывается, отец все-таки мог быть ограничен в общении с ребенком. Проводить время мог только в присутствии бывшей супруги.
Как стало известно КП-Иркутск, в столицу Приангарья сегодня, 30 октября, должен прибыть владелец цирка вместе со своим адвокатом для дальнейших разбирательств.