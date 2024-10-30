«Мне тяжело»: дрессировщик, чья пантера напала на трехлетнего мальчика в Ангарске, прервал молчание

Страсти вокруг нападения пантеры на ребенка в частном цирке, который прибыл в Ангарск с гастролями, не утихают вторые сутки в Иркутской области. Трехлетнего Никиту* в шапито привез отец 28 октября. Сибиряк хотел сфотографировать малыша с диким животным. Но хищник кинулся на мальчишку. К счастью, на ребенке была шапка. Не будь ее, последствия оказались гораздо хуже. Сейчас ребенок находится в больнице вместе с мамой. Под наблюдением медиков ему предстоит провести как минимум неделю. В это время КП-Иркутск удалось выйти на хозяина пантеры.