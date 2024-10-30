Россиян задержали за создание экстремистского сообщества и вовлечение в него заключенных

По версии следствия, в 2023 году фигуранты создали интернет-сообщество и стали добавлять в различные аккаунты информацию, цель которой была возбудить ненависть в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов. Их действия привели к том, что заключенные начали проявлять насилие к сокамерникам.