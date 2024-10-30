Россиян задержали за создание экстремистского сообщества и вовлечение в него заключенных

Об этом «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России (СК) по Свердловской области полковник юстиции Константин Мирошниченко.
В отношении них возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Их хотят отправить под стражу.
По версии следствия, в 2023 году фигуранты создали интернет-сообщество и стали добавлять в различные аккаунты информацию, цель которой была возбудить ненависть в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов. Их действия привели к том, что заключенные начали проявлять насилие к сокамерникам.
Ранее в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) следователи возбудили уголовное дело в отношении 15 человек, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии.