Двое мужчин в Мядельском районе погибли после употребления антифриза: следователи проводят проверку

В одном из частных домов деревни Рудевичи Мядельского района местная жительница обнаружила 40-летнего сожителя, а также его 50-летнего двоюродного брата без признаков жизни. Она вызвала бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть мужчин.



По предварительной информации, оба родственника за день до трагедии подрабатывали на приусадебном участке, принадлежащем дачнику из Минска. В гараже, расположенном во дворе дома, они нашли канистру с жидкостью розового цвета и надписью «Антифриз», которую решили употребить. Женщина в течении дня наблюдала, как мужчины ходили с данной емкостью, а вечером — застала их в состоянии сильного опьянения. Утром следующего дня местная жительница обнаружила их без сознания.



Предварительная причина смерти мужчин — отравление. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Мядельским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.