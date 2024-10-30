Житель Башкирии выстрелил в окна жилого дома.

Кушнаренковский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего местного жителя по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в июне 2024 года хозяин дома взял ружье модели «ИЖ-К» 16 калибра и два раза выстрелил в окна, а затем скрылся. Он это сделал из личной неприязни к семье и посторонним лицам, чтобы психологически напугать и привлечь к себе внимание.
Подсудимый в судебном заседании с предъявленным обвинением согласился в полном объеме. Его признали виновным и назначили окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.