«Золото исчезло как по волшебству»: омичка обратилась за помощью к лжеведунье и потеряла украшения стоимостью 400 тысяч

Позже Серафима сама вышла на связь с женщиной и пригрозила — якобы она увидела покойника у ворот дома, а это дурной знак, который предвещает смерть близкого человека. Для «отвода беды» «целительница» предложила решить вопрос магией. Для ритуала потребовалось собрать все драгоценности в дома, а затем завязать их в красный платок и закопать на кладбище.