«Золото исчезло как по волшебству»: омичка обратилась за помощью к лжеведунье и потеряла украшения стоимостью 400 тысяч

В Исилькульском районе Омской области женщина устала от боли в ногах и нашла в соцсетях профиль «целительницы» Серафимы, которая согласись ей помочь. По завершению всех магических ритуалов омичка осталась без 410 тыс. рублей, но по-прежнему с больными ногами.
Как выяснили следователи, внимание 53-летней женщины привлек профиль «целительницы» Серафимы, которая платно оказала эзотерические услуги. Омичка обратилась к ней с жалобами на больные ноги. За диагностику стоимостью 2 тыс. рублей Серафима огорошила женщину и заявила, что на нее наложен сглаз. За его «снятие» аферистка попросила 5 тыс. рублей. Вместе с этим потерпевшая за 2 тыс. рублей решила закодировать родственника. За это омичка тоже отдала 2 тыс. рублей.
Позже Серафима сама вышла на связь с женщиной и пригрозила — якобы она увидела покойника у ворот дома, а это дурной знак, который предвещает смерть близкого человека. Для «отвода беды» «целительница» предложила решить вопрос магией. Для ритуала потребовалось собрать все драгоценности в дома, а затем завязать их в красный платок и закопать на кладбище.
Перепуганная сельчанка собрала все имеющееся в доме золото и пошла на кладбище. Она закопала платок с украшениями у указанной могилы. Вскоре женщине опять позвонила Серафима и попросила перезахоронить украшения у другой могилы. По версии следователя, «целительница» запуталась в своих же наводках и не смогла отыскать нужную могилу.
После звонка «лжеведуньи» женщина переместила платок с драгоценностями. Злоумышленница пригрозила, что украшения больше нельзя носить — теперь ими владеют «духи».
После завершения ритуала омичка засомневалась в магических манипуляциях и решила проверить драгоценности, но не смогла их обнаружить на месте захоронения.
Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.
На лжецелительницу завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Полицейские рекомендуют быть более осторожными с такими «целителями».