Сторож детского сада в Красных Баках скончался во время рабочего дня

Сторож детского сада «Колосок» в рабочем поселке Красные Баки скончался по пути в больницу во время рабочего дня. Об этом пишет Гострудинспекция по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 22 октября в 20:30. Сторож почувствовал себя плохо на рабочем месте и сообщил об этом своим родным — близкие вызвали ему скорую помощь. По пути в медучреждение работник детского сада умер в автомобиле.
Отмечается, что работодатель не известил в установленный законом срок о несчастном случае. Трудовая инспекция выясняет все обстоятельства и причины случившейся трагедии.
Ранее мы рассказывали о смерти 69-летнего электрослесаря на рабочем месте.