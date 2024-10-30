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Сторож детского сада в Красных Баках скончался во время рабочего дня

Работнику вызвали скорую помощь, однако по пути в больницу он умер.

Источник: Живем в Нижнем

Сторож детского сада «Колосок» в рабочем поселке Красные Баки скончался по пути в больницу во время рабочего дня. Об этом пишет Гострудинспекция по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 22 октября в 20:30. Сторож почувствовал себя плохо на рабочем месте и сообщил об этом своим родным — близкие вызвали ему скорую помощь. По пути в медучреждение работник детского сада умер в автомобиле.

Отмечается, что работодатель не известил в установленный законом срок о несчастном случае. Трудовая инспекция выясняет все обстоятельства и причины случившейся трагедии.

Ранее мы рассказывали о смерти 69-летнего электрослесаря на рабочем месте.

несчастный случай