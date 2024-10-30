В Новосибирске полиция задержала дебошира, который бил окна напротив школы

— Мужчина бил окна и машины, также бросался на людей во дворе дома напротив школы № 198. Полиция приехала, но его отпустили уже через час. Причём это уже не первая его выходка, несколько раз забирали, но с нулевым результатом, — сообщили подписчики группы «Типичная Затулинка» «ВКонтакте».