В Новосибирске полиция задержала дебошира, который бил окна напротив школы

Новосибирец устроил скандал на Затулинке: кидал камни в окна, бросался на машины и людей. ЧП произошло на улице Палласа вечером 29 октября:
— Мужчина бил окна и машины, также бросался на людей во дворе дома напротив школы № 198. Полиция приехала, но его отпустили уже через час. Причём это уже не первая его выходка, несколько раз забирали, но с нулевым результатом, — сообщили подписчики группы «Типичная Затулинка» «ВКонтакте».
В полиции сообщили, что отпустили нарушителя после его жалоб на здоровье. Мужчина проживает в этом же доме.
— Сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» доставили нарушителя в отдел, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и провели профилактическую беседу. Задержанный пожаловался на плохое самочувствие и был передан медикам. Сообщений о порче собственности на данный момент не поступало, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.