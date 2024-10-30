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В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете

В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете, когда рядом не было няни.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете в Санкт-Петербурге, когда рядом с ней не оказалось няни, ребенок госпитализирован, сообщил городской главк СК РФ.

«По предварительным данным, 29 октября в вечернее время ребенок находился в квартире дома на улице Планерной города Санкт-Петербурга под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами», — говорится в сообщении.

Как уточняют в ГСУСК, на тот момент няни не было рядом с ребенком. Девочка госпитализирована.

По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура Петербурга, сообщило надзорное ведомство.

несчастный случай