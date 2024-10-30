В Петербурге шкаф упал на двухлетнюю девочку в туалете

«По предварительным данным, 29 октября в вечернее время ребенок находился в квартире дома на улице Планерной города Санкт-Петербурга под присмотром няни. Отца, воспитывающего девочку, дома не было. Когда малолетняя находилась в туалете, на неё упал шкаф с бытовыми предметами», — говорится в сообщении.