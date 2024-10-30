В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Мошенники, сообщив 10-летней школьнице из города Печора о «выигрыше в конкурсе», заставили ребенка перевести им со счетов отца более 500 тысяч рублей, сообщило УМВД по республике Коми.
Как информирует ведомство, в полицию обратился мужчина, сообщивший о хищении с его счетов более 500 тысяч рублей. Как установили правоохранители, до этого его дочь через мессенджер получила сообщение от «блогера», который сообщил ребенку о якобы выигрыше в конкурсе.
«После непродолжительного общения злоумышленник стал угрожать девочке, заставив ее без спроса взять мобильный телефон отца и по инструкции выполнить вход в банковские платежные приложения. Затем испуганная школьница под диктовку злоумышленника перешла по интернет-ссылкам, где ввела запрошенные данные, а также цифровые коды из смс», — рассказали в республиканском управлении МВД.
В результате со счетов отца девочки оказались списаны деньги, уточняют в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.
УМВД Коми просит родителей побеседовать со своими детьми о цифровой безопасности, чтобы предотвратить такие ситуации.