В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей

Как информирует ведомство, в полицию обратился мужчина, сообщивший о хищении с его счетов более 500 тысяч рублей. Как установили правоохранители, до этого его дочь через мессенджер получила сообщение от «блогера», который сообщил ребенку о якобы выигрыше в конкурсе.