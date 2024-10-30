При осмотре квартиры мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли более 200 г амфетамина, 7 г марихуаны, более 60 г готовых к употреблению псилоцибиновых грибов, 26 банок с их спорами, а также приспособления и специальное оборудование, предназначенное для выращивания наркосодержащих растений, электронные весы и упаковочный материал.
«Установлено, что семена для выращивания псилоцибиновых грибов злоумышленник приобретал в соседнем государстве. Готовую продукцию он распространял с помощью закладок, работая на крупный наркомаркет. Для увеличения дохода фигурант покупал марихуану и амфетамин крупным весом, дома фасовал на мелкие дозы и раскладывал по закладкам. Известно, что деньги за свою продукцию и оказываемые услуги злоумышленник получал в криптовалюте», — добавили в ГУВД.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Правоохранители задержали минчанина, распространявшего амфетамин и псилоцибиновые грибы
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали 44-летнего минчанина, который в своей квартире выращивал псилоцибиновые грибы и распространял их. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
При осмотре квартиры мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли более 200 г амфетамина, 7 г марихуаны, более 60 г готовых к употреблению псилоцибиновых грибов, 26 банок с их спорами, а также приспособления и специальное оборудование, предназначенное для выращивания наркосодержащих растений, электронные весы и упаковочный материал.