Правоохранители задержали минчанина, распространявшего амфетамин и псилоцибиновые грибы

При осмотре квартиры мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли более 200 г амфетамина, 7 г марихуаны, более 60 г готовых к употреблению псилоцибиновых грибов, 26 банок с их спорами, а также приспособления и специальное оборудование, предназначенное для выращивания наркосодержащих растений, электронные весы и упаковочный материал.



«Установлено, что семена для выращивания псилоцибиновых грибов злоумышленник приобретал в соседнем государстве. Готовую продукцию он распространял с помощью закладок, работая на крупный наркомаркет. Для увеличения дохода фигурант покупал марихуану и амфетамин крупным весом, дома фасовал на мелкие дозы и раскладывал по закладкам. Известно, что деньги за свою продукцию и оказываемые услуги злоумышленник получал в криптовалюте», — добавили в ГУВД.



Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.