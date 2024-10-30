В ДТП с автобусом в Крыму пострадали шесть человек: Бастрыкин поручил завести дело

Как сообщалось ранее, авария произошла во вторник, 29 октября, под Симферополем. 28-летний молодой человек ехал за рулем автобуса по маршруту Симферополь — Саки. Из-за несоблюдения дистанции неподалеку от Комсомольского он врезался в грузовик Iveco. В пресс-службе прокуратуры Крыма отметили, что в общественном транспорте находилось 24 пассажира.