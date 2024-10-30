Открытое горение ликвидировали на фармацевтическом складе в Ростове

На фармацевтическом складе в Ростове-на-Дону сбили открытое горение. При этом полной ликвидации пожара еще не было, тушение продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— В 11:19 объявили ликвидацию открытого горения на площади в 200 кв. метров. Количество сил и средств на месте происшествия не изменилось. Пострадавших нет, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Напомним, вызов на пожар поступил около 9 утра 30 октября. Огнем было охвачено 70 кв. метров. Потом площадь горения увеличилась до 200 кв. метров. Также ранее стало известно, что во время тушения было эвакуировано 27 человек.
По последним данным, движение транспорта в районе пожара не ограничено.