Нанял адвокатов за счет фирмы: экс-директора самарского МП «Благоустройство» отправили в колонию

Через полгода Евгений Садовников вновь попадает под пристальный взгляд правоохранителей. В этот раз экс-главу скандального МП «Благоустройство» заподозрили в причинении крупного ущерба предприятию, путем злоупотребления доверием. Фабула дела гласила, что руководство в лице Садовникова в период 2021—2022 года (как раз, когда шло следствие по делу о «золотом снеге»), заключил соглашение с адвокатским бюро. Таким образом, Евгений Садовников, зная о том, что правоохранители «копают» под него в деле о хищении денег при исполнении контракта по вывозу снега, решил заранее обезопасить себя и нанял адвокатов за счет муниципального предприятия. На эти цели из бюджета «Благоустройства» было выделено чуть больше 1 млн 250 тысяч рублей.