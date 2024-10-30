Нанял адвокатов за счет фирмы: экс-директора самарского МП «Благоустройство» отправили в колонию

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю МП «Благоустройство» Евгению Садовникову, которого обвинили в растрате. Экс-чиновника арестовали в зале суда и отправили в колонию на 1 год и 10 месяцев. «КП-Самара» вспомнила скандальную историю с делом о «золотом снеге», в котором фигурировал Садовников.
Дело о «золотом снеге».
В 2021 году в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении МП «Благоустройство», сотрудников которого обвинили в завышении тоннажа вывезенного снега с территории Самары.
— Сотрудники муниципального предприятия мошенническим путем завысили тоннаж вывозимого снега на подконтрольные полигоны, в целях утилизации. Предварительная сумма причиненного ущерба составила свыше 2 миллиона рублей, — сообщалось на сайте городской прокуратуры.
В народе ситуацию окрестили делом о «золотом снеге». Во время расследования — уже в феврале 2022 года — главу муниципального предприятия Евгения Садовникова уволили с должности. Глава Самары Елена Лапушкина лично подписала приказ, мотивировав решение тем, что к директору остается много вопросов по качеству содержания дорог и тротуаров города в зимний период.
Евгений Садовников занимал пост директора «Благоустройства» с 2017 года. До своего увольнения он не раз попадал в громкие скандалы, связанные с плохой уборкой снега в городе. В основном претензии были к недостаточному ресурсу спецтехники. В 2021 году Госавтоинспекция Самары даже наложила на предприятие крупный штраф в 15 млн рублей, но ситуация не менялась.
В 2022 году стало известно о большой афере Садовникова и его подчиненных. По данным прокуратуры, в период с 2019 по 2021 год дирекция МП «Благоустройство» вносила в акты о выполненных работах недостоверные данные о количестве вывезенного снега, в итоге подрядчики получали завышенную оплату. Также стало известно, что полигоны для складирования снега не соответствовали нормам.
Федеральный розыск, арест и прекращение уголовного дела.
Когда следственный комитет выявил серьезные нарушения в деятельности предприятия, завели сразу несколько уголовных дел. Евгению Садовникову вменяли статью о мошенничестве в особо крупной размере с ущербом более 20 млн рублей. Сразу после своего увольнения уже бывший директор «Благоустройства» вдруг подался в бега.
17 февраля 2022 года Евгения Садовникова объявили в федеральный розыск, а уже на следующий день он пришел добровольно в отделение полиции со своим адвокатом. Там его и задержали до выяснения всех обстоятельств, а позже отправили под домашний арест.
Садовников не признавал вины, а его адвокат Александр Макаров утверждал на суде, что уголовного дела вообще не должно было быть. В итоге в 2023 году судья Октябрьского района Самары прекратил дело о «золотом снеге» с формулировкой — в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Нанял адвокатов, чтобы защититься.
Через полгода Евгений Садовников вновь попадает под пристальный взгляд правоохранителей. В этот раз экс-главу скандального МП «Благоустройство» заподозрили в причинении крупного ущерба предприятию, путем злоупотребления доверием. Фабула дела гласила, что руководство в лице Садовникова в период 2021—2022 года (как раз, когда шло следствие по делу о «золотом снеге»), заключил соглашение с адвокатским бюро. Таким образом, Евгений Садовников, зная о том, что правоохранители «копают» под него в деле о хищении денег при исполнении контракта по вывозу снега, решил заранее обезопасить себя и нанял адвокатов за счет муниципального предприятия. На эти цели из бюджета «Благоустройства» было выделено чуть больше 1 млн 250 тысяч рублей.
Расследование дела о растрате длилось больше года. В октябре 2024 года Октябрьский районный суд принял решение — отправить Садовникова в колонию общего режима на 1 год и 10 месяцев. Не исключено, что бывший директор муниципального предприятия вновь не согласится с приговором и обжалует это решение в вышестоящей инстанции.