Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле трассы М-5 в Самарской области грузовик съехал в кювет и перевернулся

Водитель грузовика получил травмы в аварии возле Сызрани.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Недалеко от трассы М-5 в Сызранском районе произошло серьезное ДТП с участием большегруза. 29 октября около 12.20 автофургон ехал по дороге «Подъезд к Ульяновску» в сторону М-5. За рулем был 46-летний мужчина.

— Он не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет, — рассказали о подробностях аварии в ГУ МВД России по Самарской области.

После съезда в кювет грузовик перевернулся. В результате аварии водитель был серьезно травмирован, его пришлось отправить в больницу.

Всего 29 октября в регионе произошло шесть ДТП, в которых травмы получили семь человек.