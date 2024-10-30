Возле трассы М-5 в Самарской области грузовик съехал в кювет и перевернулся

Недалеко от трассы М-5 в Сызранском районе произошло серьезное ДТП с участием большегруза. 29 октября около 12.20 автофургон ехал по дороге «Подъезд к Ульяновску» в сторону М-5. За рулем был 46-летний мужчина.
— Он не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет, — рассказали о подробностях аварии в ГУ МВД России по Самарской области.
После съезда в кювет грузовик перевернулся. В результате аварии водитель был серьезно травмирован, его пришлось отправить в больницу.
Всего 29 октября в регионе произошло шесть ДТП, в которых травмы получили семь человек.