В Красноярском крае пьяный водитель врезался в забор и лишился прав

В Северо-Енисейском районе пьяный водитель наехал на деревянный забор одного из участков, а после уехал. Это произошло на улице Дражников.
Нарушителем оказался 39-летний местный житель. Водителя задержали дома. По первичным признакам он был нетрезв и утверждал, что выпивал уже после аварии. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
За оставление места ДТП его на год лишили прав, а за отказ от освидетельствования ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет, сообщает МВД по краю.