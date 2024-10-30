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В Красноярском крае пьяный водитель врезался в забор и лишился прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В полицию обратились мужчины из поселка Новая Калами.

Источник: НИА Красноярск

В Северо-Енисейском районе пьяный водитель наехал на деревянный забор одного из участков, а после уехал. Это произошло на улице Дражников.

Нарушителем оказался 39-летний местный житель. Водителя задержали дома. По первичным признакам он был нетрезв и утверждал, что выпивал уже после аварии. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

За оставление места ДТП его на год лишили прав, а за отказ от освидетельствования ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет, сообщает МВД по краю.