Ликвидировано открытое горение на складе в Ростове

В Ростове продолжают тушить фармацевтический склад на Портовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Фармацевтический склад на Портовой загорелся в 9 утра 30 октября. Сотрудников склада эвакуировали. Сначала огнем было охвачено 70 квадратных метров, затем площадь возгорания выросла. В 11:19 пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Тушат склад свыше 60 человек с использованием 18 единиц спецтхеники. Пожар был присужден второй ранг.