Правоохранители задержали минчанина, который выращивал дома грибы

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Столичные правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который занимался выращиванием псилоцибиновых грибов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации следствия, минчанин организовал условия для выращивания грибов в собственной квартире. При осмотре также было обнаружено более 200 грамм амфетамина и 7 грамм марихуаны.
Помимо 60 грамм грибов, готовых к употреблению, правоохранители обнаружили в квартире мужчины 26 банок со спорами, а также оборудование, которое необходимо для выращивания наркотических растений.
Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины электронные весы и упаковочный материал.
«Готовую продукцию он распространял с помощью закладок, работая на крупный наркомаркет. Для увеличения дохода фигурант покупал марихуану и амфетамин крупным весом, дома фасовал на мелкие дозы и раскладывал по закладкам», — сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что семена наркотических растений мужчина приобрел в соседнем государстве, а деньги, которые получал в ходе реализации незаконного товара, хранил в криптовалюте.
За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в отношении минчанина было возбуждено уголовное дело.