Правоохранители задержали минчанина, который выращивал дома грибы

«Готовую продукцию он распространял с помощью закладок, работая на крупный наркомаркет. Для увеличения дохода фигурант покупал марихуану и амфетамин крупным весом, дома фасовал на мелкие дозы и раскладывал по закладкам», — сообщили в ведомстве.