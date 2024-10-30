Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем

Самолет, выполнявший рейс в Анталью, вскоре после вылета сообщил о неисправности и вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Шереметьево.
В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине, а посадка не являлась аварийной.
«После посадки самолет самостоятельно зарулил на место стоянки», — добавили в пресс-службе. Рейс будет выполнен на резервном самолете.
Как следует из данных табло Шереметьево, самолет рейса SU2146 вылетел в Анталию в 9:18 и должен был приземлиться в 14:20. Рейс выполнялся на самолете Airbus A321, способном перевозить от 185 до 236 пассажиров.
Ранее в сентябре другой Airbus A321, вылетающий рейсом из московского Шереметьево в Уфу, прервал взлет сразу после разгона. Как рассказал один из пассажиров рейса, в салоне воздушного судна появился дым, после чего командир объявил, что самолет будет заменен.