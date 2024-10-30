Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем

Ранее в сентябре другой Airbus A321, вылетающий рейсом из московского Шереметьево в Уфу, прервал взлет сразу после разгона. Как рассказал один из пассажиров рейса, в салоне воздушного судна появился дым, после чего командир объявил, что самолет будет заменен.