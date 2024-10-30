Иркутянин захотел познакомиться с девушкой и достал из кармана нож

Инцидент произошел в одном из домов Свердловского округа Иркутска. О происшествии сотрудники полиции узнали в ходе мониторинга социальных сетей, где и обнаружили видео. Оно было снято камерой домофона. На нем видно, как мужчина что-то говорит девушке, а потом лезет в карман и ненадолго достает оттуда предмет, похожий на нож.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и доставили в отдел полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» участника инцидента. Он пояснил, что намеревался познакомиться с женщиной, — говорится в сообщении полиции.
Сейчас полицейские по факту происшествия проводят проверку, после чего дадут правовую оценку действиям мужчины.