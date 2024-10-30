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Иркутянин захотел познакомиться с девушкой и достал из кармана нож

В Иркутске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который напугал девушку в подъезде. Он пытался вывести ее на улицу, демонстрируя при этом нож. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Инцидент произошел в одном из домов Свердловского округа Иркутска. О происшествии сотрудники полиции узнали в ходе мониторинга социальных сетей, где и обнаружили видео. Оно было снято камерой домофона. На нем видно, как мужчина что-то говорит девушке, а потом лезет в карман и ненадолго достает оттуда предмет, похожий на нож.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность и доставили в отдел полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» участника инцидента. Он пояснил, что намеревался познакомиться с женщиной, — говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские по факту происшествия проводят проверку, после чего дадут правовую оценку действиям мужчины.