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Полицейские ищут омичку, сбежавшую из-под подписки о невыезде

Девушка находится под следствием.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полицейские разыскивают 21-летнюю Кристину Исович, на которую ранее завели уголовное дело за кражу. Юная омичка украла банковскую карту.

Ранее полицейские задержали девушку и отпустили под подписку о невыезде. Омичка перестала являться на допросы и пропала.

Приметы: на вид 20−25 лет, рост около 170 см, телосложение среднее, глаза карие, темные прямые волосы средней длины. Может быть одета в спортивную одежду.

Как сообщают полицейские, девушка может представляться ложными именами и имеет склонность к мошенническим действиям.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят звонить по телефонам: 79−33−02, 79−22−78, 8−913−609−75−19 или 102.