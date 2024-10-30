Полицейские ищут омичку, сбежавшую из-под подписки о невыезде

В Омске полицейские разыскивают 21-летнюю Кристину Исович, на которую ранее завели уголовное дело за кражу. Юная омичка украла банковскую карту.
Ранее полицейские задержали девушку и отпустили под подписку о невыезде. Омичка перестала являться на допросы и пропала.
Приметы: на вид 20−25 лет, рост около 170 см, телосложение среднее, глаза карие, темные прямые волосы средней длины. Может быть одета в спортивную одежду.
Как сообщают полицейские, девушка может представляться ложными именами и имеет склонность к мошенническим действиям.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят звонить по телефонам: 79−33−02, 79−22−78, 8−913−609−75−19 или 102.