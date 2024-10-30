Работники МЧС спасли тонувшего пенсионера в Червенском районе

Прибыв на место происшествия, спасатели на поверхности воды не увидели человека, но слышали, что кто-то зовет на помощь. Работники МЧС оперативно обследовали акваторию реки на лодке и обнаружили в 100 м от берега пожилого мужчину. Пенсионер находился в воде без спасательного жилета. Спасатели оперативно извлекли его из воды, отвезли на берег и передали медикам.



Бригада скорой медицинской помощи доставила пенсионера в больницу.