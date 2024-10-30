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Работники МЧС спасли тонувшего пенсионера в Червенском районе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли тонувшего пенсионера в реке Волма в Червенском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место происшествия, спасатели на поверхности воды не увидели человека, но слышали, что кто-то зовет на помощь. Работники МЧС оперативно обследовали акваторию реки на лодке и обнаружили в 100 м от берега пожилого мужчину. Пенсионер находился в воде без спасательного жилета. Спасатели оперативно извлекли его из воды, отвезли на берег и передали медикам.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пенсионера в больницу.