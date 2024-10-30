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Страшное ДТП в Воронежской области: пассажирка погибла, а пьяный водитель выжил

«Лада Гранта» разбилась в Лискинском районе.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Лискинском районе в ДТП погибла 36-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, женщина умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. За рулем «Гранты» сидел 38-летний местный житель, освидетельствование установило, что он был пьян — прибор показал 0,947 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области в среду, 30 октября. На опубликованных ведомством снимках видно, насколько серьезные повреждения получило авто:

Авария произошла вчера, 29 октября, около 19:40. Машина вылетела с проезжей части на 13 км автодороги Лиски — Залужное — Колыбелка. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало о другом смертельном ДТП — вчера в Бутурлиновском районе автомобиль «Лада Приора» под управлением 54-летнего жителя Воробьевского района сбил 20-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть. Пешехода с полученными травмами доставили в больницу, где он скончался.