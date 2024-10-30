Страшное ДТП в Воронежской области: пассажирка погибла, а пьяный водитель выжил

В Лискинском районе в ДТП погибла 36-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, женщина умерла на месте происшествия до приезда скорой помощи. За рулем «Гранты» сидел 38-летний местный житель, освидетельствование установило, что он был пьян — прибор показал 0,947 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области в среду, 30 октября. На опубликованных ведомством снимках видно, насколько серьезные повреждения получило авто: