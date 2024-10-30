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Вертолет Ми-8Т приземлился в поле в Хабаровском крае

Пассажиров севшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8Т забрали резервным бортом.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Вынужденно севший в Хабаровском крае вертолет Ми-8Т приземлился в поле, пассажиров уже забрали резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В среду в 16.15 (9.15 мск) в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по причине технической неисправности произошла вынужденная посадка вертолета Ми-8Т. На борту было около 20 человек, пострадавших нет.

«Людей уже всех оттуда забрали. За ними прилетел резервный борт, (отправился) в Бриакан», — сказал собеседник.

Он отметил, что вертолет вынужденно сел в поле.