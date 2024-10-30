Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора

Всем участниками аварии, кроме Бусаргина, было по 19 лет. Со слов гособвинителя, ранее Рахматулин уже нарушал ПДД в Энгельсе и ездил без номеров. Он полностью признал вину и раскаялся. «У меня был всего миг. Теперь преступление будет преследовать меня до конца жизни», — сказал в последнем слове юноша.