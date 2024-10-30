Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора

Волжский районный суд Саратова приговорил 19-летнего Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима за ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.
«Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 2 года и 6 месяцев лишение на управление транспортным средством», — сообщили РБК в пресс-службе суда, отвечая на вопрос о приговоре Рахматулину.
Гособвинение просило назначить ему 6,5 лет в колонии общего режима.
ДТП с машиной, где находился сын губернатора, произошло 22 июля 2024 года в Саратове на улице Соколовой. Рахматулин сидел за рулем Lada Granta, а на пассажирском сиденье — сын губернатора, 17-летний Иван Бусаргин. Также в машине находились еще двое их знакомых. Тогда легковушка, пытаясь совершить рискованный маневр, на высокой скорости врезалась в припаркованный грузовик MAN,.
Водитель получил сотрясение мозга и был госпитализирован, еще один пассажир, Радомир Андреев, попал в больницу с тяжелыми травмами. Константин Кутовой и Иван Бусаргин скончались. Как уточняли в прокуратуре, никто не был пристегнут в автомобиле на момент ДТП.
Всем участниками аварии, кроме Бусаргина, было по 19 лет. Со слов гособвинителя, ранее Рахматулин уже нарушал ПДД в Энгельсе и ездил без номеров. Он полностью признал вину и раскаялся. «У меня был всего миг. Теперь преступление будет преследовать меня до конца жизни», — сказал в последнем слове юноша.