Вооруженный пистолетами уфимец преследовал 14-летнюю девочку.

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины по статье «разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2024 года мужчина после распития спиртных напитков со своим случайным знакомым взял у последнего из дома два газовых пистолета, имеющих внешнее сходство с огнестрельным оружием.