Вооруженный пистолетами уфимец преследовал 14-летнюю девочку.

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины по статье «разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2024 года мужчина после распития спиртных напитков со своим случайным знакомым взял у последнего из дома два газовых пистолета, имеющих внешнее сходство с огнестрельным оружием.
Выйдя на улицу, он преследовал 14-летнюю девочку и требовал передать деньги. Несовершеннолетняя смогла сбежать и спрятаться в подъезде своего дома. В этот же вечер с аналогичными требованиями он напал на прохожего, подкрепляя свои действия демонстрацией пистолетов. Мужчина обратился к находящимся поблизости сотрудникам патрульно-постовой службы, которые задержали злоумышленника.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.