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Житель Светлогорска продавал в интернете милицейскую форму

Житель Светлогорска получил штраф за то, что продавал в интернете форменную одежду сотрудника милиции. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Отмечается, что на одной из торговых площадок в Сети мужчина дал четыре объявления о продаже форменных рубашек, брюк и куртки. Деятельность жителя Светлогорска была пресечена в ходе контрольной закупки.

«Продавец пояснил, что не знал о том, что реализация форменной одежды является противозаконной. Вместе с тем своими действиями гражданин нарушил пункт 2 Декрета Президента от 17 марта 1997 года № 9 “О мерах по упорядочению ношения, изготовления и реализации формы одежды воинских формирований и военизированных организаций”, согласно которому изготовление и реализация установленной формы одежды осуществляется исключительно по заказам Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета и других воинских формирований и военизированных организаций, создаваемых в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в экономическом суде Гомельской области.

В итоге суд приговорил жителя Светлогорска к штрафу. Кроме того, конфискован комплект форменной одежды.