Житель Светлогорска продавал в интернете милицейскую форму

«Продавец пояснил, что не знал о том, что реализация форменной одежды является противозаконной. Вместе с тем своими действиями гражданин нарушил пункт 2 Декрета Президента от 17 марта 1997 года № 9 “О мерах по упорядочению ношения, изготовления и реализации формы одежды воинских формирований и военизированных организаций”, согласно которому изготовление и реализация установленной формы одежды осуществляется исключительно по заказам Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета и других воинских формирований и военизированных организаций, создаваемых в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в экономическом суде Гомельской области.