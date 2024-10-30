«Спаивала мать»: Мужчина спалил дом вместе с соседкой в Ленобласти

В Ленобласти обеспокоенный судьбой матери сын решился на убийство женщины. Ему не нравилось, что его родной человек много выпивает в компании соседки. Поэтому он пришел в дом 70-летней пенсионерки, расположенный на улице Торговая в селе Паша. Но та спала. Оглядевшись, 31-летний мужчина нашел пакет с мусором и, недолго думая, решил его поджечь. В итоге весь дом вместе с женщиной сгорел. Поджигателя задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.