Вооружился двум газовыми пистолетами: уфимец получил срок за попытку ограбления девочки и прохожего

Житель Уфы предстал перед судом за нападения на граждан с газовыми пистолетами. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В минувшем июне 41-летний мужчина распивал спиртное с случайным знакомым, и в какой-то момент забрал у того из дома два газовых пистолета, которые внешнее похожи на огнестрельное оружие.
Уфимец вышел на улицу и начал преследовать 14-летнюю девочку. Злоумышленник требовал у нее деньги. К счастью, она смогла сбежать и спрятаться в подъезде своего дома.
В этот же вечер мужчина попытался ограбить прохожего. Тот обратился к находящимся поблизости сотрудникам патрульно-постовой службы, и они задержали преступника.
На уфимца завели уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Он признал вину. Советский районный суд назначил ему шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.