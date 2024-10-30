Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооружился двум газовыми пистолетами: уфимец получил срок за попытку ограбления девочки и прохожего

Житель Уфы с газовыми пистолетами напал на 14-летнюю девочку.
Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы предстал перед судом за нападения на граждан с газовыми пистолетами. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В минувшем июне 41-летний мужчина распивал спиртное с случайным знакомым, и в какой-то момент забрал у того из дома два газовых пистолета, которые внешнее похожи на огнестрельное оружие.

Уфимец вышел на улицу и начал преследовать 14-летнюю девочку. Злоумышленник требовал у нее деньги. К счастью, она смогла сбежать и спрятаться в подъезде своего дома.

В этот же вечер мужчина попытался ограбить прохожего. Тот обратился к находящимся поблизости сотрудникам патрульно-постовой службы, и они задержали преступника.

На уфимца завели уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Он признал вину. Советский районный суд назначил ему шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.