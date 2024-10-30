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Лифт сорвался в ЖК в Караганде, погиб человек

В строящемся доме в Караганде оборвался лифт, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации «Патриота», ЧП случилось в строящемся жилом комплексе на юго-востоке города. В результате погиб один рабочий. Еще один получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию.

«По случаю, произошедшему в Караганде на одном из строящихся объектов жилого комплекса, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», — прокомментировали случившееся в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Обстоятельства выясняются.

несчастный случай