Тесть застрелил зятя на охоте в свердловском лесу

«Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — сообщает издание. Германа вскоре задержали. Он пояснил следователям, что нажал на спуск случайно, когда вставал. Подозреваемого взяли под подписку о невыезде.