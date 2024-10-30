Тесть застрелил зятя на охоте в свердловском лесу

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным издания, 60-летний Герман и его 35-летний зять Роман поехали пострелять в лес на квадроцикле. Остановившись в охотничьем домике, они вместе подготовили солонцы для подкорма птиц и диких зверей.
На следующий день они отправились проверять кормушки вглубь леса. Тесть повесил себе на плечо карабин Blaser R8, который взял, чтобы отгонять медведей.
До места доехали около десяти часов вечера, уже стало темно. Зять выронил фонарик. Мужчины остановили квадроцикл, Роман отошёл и стал искать фонарь, попросил посветить ему.
«Тесть слез с квадрацикла и нажал на курок. Пуля попала в спину зятю — в район правой лопатки. Роман скончался на месте», — сообщает издание. Германа вскоре задержали. Он пояснил следователям, что нажал на спуск случайно, когда вставал. Подозреваемого взяли под подписку о невыезде.
Как сообщалось ранее, в 2021 году, 18 августа, мужчина погиб от выстрела товарища при охоте на уток в районе поселка Красный. Подозреваемый выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в пролетающих уток, но попав в шею приятеля. Пострадавший скончался.