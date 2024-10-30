«Произошел чудовищный случай»: Что известно о смерти модели Кристины Рэй, которую нашли мертвой в канализации

«Кристина была очень доброй девушкой, очень глубокомысленной, философски подходила к жизни, и ко всему что происходит. Она была творческой, умной, с прекрасным воображением, с ней всегда было интересно беседовать, у нее очень необычный взгляд на мир, всегда могла посмотреть на что-то с разных сторон. У нее были разные душевные терзания, но я помню, что она все равно всегда улыбалась и поддерживала друзей в трудную минуту. Она любила своих друзей, неординарных личностей, и своих попугайчиков. Те, кто пишут про нее гадости, наверное, даже не пытались узнать ее, всех возможно триггерит ее эпатажный образ, но это лишь образ и все», — прокомментировала случившееся хорошая знакомая Кристины Вероника.