«Произошел чудовищный случай»: Что известно о смерти модели Кристины Рэй, которую нашли мертвой в канализации

Эпатажную 35-летнюю Кристину Рэй из Сочи считают экс-иконой бодимодификаций. Девушка часто экспериментировала с внешностью, даже получила титул «самых больших губ России». Но когда примечательная внешность стала мешать устроить жизнь, Кристина отправилась на ТВ — кардинально преобразилась. Это было в 2018 году. Девушка продолжила работать в бьюти-сфере, но знакомые поговаривают, что пагубные привычки ей бросить не удалось. В сентябре родные сообщили в полицию о пропаже Кристины, она перестала выходить на связь, мобильник был недоступен.
Спустя месяц тело Кристины нашли в канализационном коллекторе Хостинского района Сочи. Девушку удалось опознать только по татуировкам, назначены экспертизы. Есть версия, что Рэй что-то могла искать в коллекторе и ее сбило потоками воды. Но родные и подруги очень сомневаются в том, что смерть Кристины была несчастным случаем.
«Мы с Кристиной обожали друг друга с 2011 года. Произошел чудовищный случай. Сейчас пересматривала наши фото и ревела, вчера ходила молилась в храм. Пагубные привычки есть у всех, особенно у людей одиноких внутри и раненых в детстве. Но я Кристину очень хорошо знаю, уверенна, что это убийство», — рассказала в разговоре с «КП»-Кубань’подруга Ната Васина. — Кристина была львицей, борцом и часто примером невозмутимости. Она была нежной и заботливой защитницей, обожающая до страсти птиц. И сама невольно напоминала птичку, которая хотела летать высоко и легко. Ее популярность притягивала к ней мутных людей, которые хотели погреться в лучах ее прошедшей славы".
Знакомые уверены, что Кристина встала на путь исправления и все нападки на нее — лишь ассоциации незнакомцев с образом.
«Кристина была очень доброй девушкой, очень глубокомысленной, философски подходила к жизни, и ко всему что происходит. Она была творческой, умной, с прекрасным воображением, с ней всегда было интересно беседовать, у нее очень необычный взгляд на мир, всегда могла посмотреть на что-то с разных сторон. У нее были разные душевные терзания, но я помню, что она все равно всегда улыбалась и поддерживала друзей в трудную минуту. Она любила своих друзей, неординарных личностей, и своих попугайчиков. Те, кто пишут про нее гадости, наверное, даже не пытались узнать ее, всех возможно триггерит ее эпатажный образ, но это лишь образ и все», — прокомментировала случившееся хорошая знакомая Кристины Вероника.
Сейчас в причинах смерти Кристины Кожевниковой (настоящая фамилия девушки) разбираются специалисты. Родные и друзья ждут результатов вскрытия. Допрашиваются все, кто общался с девушкой в дни перед ее пропажей.
Ранее сообщалось, что тело Кристины нашли без одежды, но говорят, что ее могло сорвать потоками воды.