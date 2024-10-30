Женщине плеснули в лицо кипятком из-за спора в очереди в торговом центре в Петербурге

Очереди мало кто любит, поэтому в них люди частенько начинают споры. Одна из таких историй произошла на фуд-корте торгового центра на Коломяжском проспекте в Петербурге. Там 49-летняя сотрудница поликлиники сделала замечание женщине, которая хотела пролезть вперед нее. Но та не извинилась, а, напротив, устроила скандал. Словесная перепалка в итоге закончилась тем, что посетительница плеснула горячим кофе в лицо педиатру. У пострадавшей появились ожоги. Об этом пишет «Петербург2».