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Женщине плеснули в лицо кипятком из-за спора в очереди в торговом центре в Петербурге

Из-за конфликта в торговом центре педиатр получила ожоги лица, шеи и груди.

Источник: Комсомольская правда

Очереди мало кто любит, поэтому в них люди частенько начинают споры. Одна из таких историй произошла на фуд-корте торгового центра на Коломяжском проспекте в Петербурге. Там 49-летняя сотрудница поликлиники сделала замечание женщине, которая хотела пролезть вперед нее. Но та не извинилась, а, напротив, устроила скандал. Словесная перепалка в итоге закончилась тем, что посетительница плеснула горячим кофе в лицо педиатру. У пострадавшей появились ожоги. Об этом пишет «Петербург2».

— Пострадавшая после этого инцидента обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее ожоги первой степени. Пострадали лицо, шея и грудь, — уточнил источник.

Кстати, когда конфликт вспыхнул, сотрудники торгового центра позвали охранников. Но когда они прибыли на место, учинившая скандал женщина уже успела сбежать.