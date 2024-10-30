Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности обнаружения тела блогера Рэй в Сочи

Блогер и модель Кристина Рэй могла погибнуть, спустившись в канализационный коллектор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поискового-спасательного отряда.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Скорая помощь.
Источник: Shutterstock

По одной из версий, девушку мог сбить с ног поток воды в канализационном коллекторе, после чего она утонула. Но следователи допускают и возможность гибели Рэй в результате совершения насильственного преступления.

35-летняя Кристина Рэй (Кожевникова), в 2011 году получившая известность как обладательница самых больших губ в России, перестала выходить на связь 28 сентября 2024 года. Девушка в это время находилась в Сочи. Правоохранительные органы начали поиски пропавшей 9 октября, когда родные обеспокоились долгим отсутствием связи с Кристиной.

29 октября в Хостинском районе Сочинского округа спасатели обнаружили тело девушки в канализационном коллекторе. Вскоре погибшую опознали по фотографии ее родственники. Сейчас представители следственных органов проводят необходимые для установления причин смерти Кристины экспертизы.

Телеграм-канал Shot сообщал, что девушка могла находиться в квартире у своего друга, якобы употребляя вместе с ним запрещенные вещества. Однако официального подтверждения такая информация не получила.