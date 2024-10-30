Подруга попавшей в больницу после 20 шотов москвички рассказала о ее состоянии

Девушку госпитализировали 27 октября после того, как она на спор выпила большое количество алкоголя в баре. Телеграм-каналы утверждали, что 20 шотов содержали водку, виски, ром, текилу, самбуку и абсент. После этого она потеряла сознание и впала в кому.