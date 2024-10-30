Ущерб в миллиард тенге: россиянина осудили на 11 лет в Астане

Согласно материалам дела, гражданин РФ К., в период с марта 2016 года по июнь 2017 года, совместно с другими лицами, в составе транснациональной организованной группы, по предварительному сговору, из корыстных побуждений создали финпирамиду и привлекли вкладчиков. Уточняется, что была создана компания «Questra Holding ins», а в 2016 году была разделена на две (инвестиционная — «Atlantic Global Asset Management» и брокерская «Questra World»).