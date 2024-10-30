Алматинец впал в кому из-за вишневой косточки

«В данном случае наш пациент получил большую дозу отравления синильной кислотой, поэтому он был в коме. Ему очень повезло, что родственники пришли домой вовремя, и он своевременно был доставлен в больницу. Повезло, что он попал в реанимационное отделение многопрофильной больницы, где были оперативно проведены реанимационные мероприятия. По литературным данным 78% отравлений синильной кислотой приводят к летальному исходу. Парень через социальную сеть поблагодарил нашу клинику, всех врачей, медсестер, санитарок, ведь он действительно получил второй шанс на жизнь», — заключила реаниматолог.