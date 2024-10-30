Ишимбайский полицейский спас от гибели в пожаре мать и двух ее детей

В башкирском городе Ишимбае сотрудник полиции спас из пожара трех человек. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Сотрудники патрульно-постовой службы Ришат Шарафутдинов и Наиль Яхин патрулировали улицы, и в один момент им поступила информация о пожаре в пятиэтажке на улице Докучаева. Прибыв первыми на место ЧП, лейтенант полиции Шарафутдинов понял, что возгорание случилось в одной из квартир подъезда, в котором он проживает вместе с семьей.
Мужчина занялся эвакуацией жильцов, в то время как его напарник оцепил место происшествия. Спустя время Ришату Ринатовичу удалось обнаружить источник пожара. Его опасения подтвердились. Пламя охватило квартиру напротив той, в которой живет он со своей семьей.
Оказалось, что жена с детьми была дома и не могла выбраться. Черный дым заполонил лестничную клетку и постепенно начал пробираться в квартиру. Шарафутдинов забежал внутрь, укутал годовалого малыша и вынес на улицу. Передав ребенка коллеге, он ринулся за женой и вторым ребенком.
Когда семья уже была эвакуирована, Ришату Ринатовичу стало плохо от едкого дыма. Однако лейтенант не обратил на это внимание и продолжил нести службу. После произошедшего Шарафутдинов все же обратился в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Сейчас он проходит лечение в местной больнице.
— По предварительным данным, причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем жильцами соседней квартиры, — сообщает МВД.
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