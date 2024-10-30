Ишимбайский полицейский спас от гибели в пожаре мать и двух ее детей

Когда семья уже была эвакуирована, Ришату Ринатовичу стало плохо от едкого дыма. Однако лейтенант не обратил на это внимание и продолжил нести службу. После произошедшего Шарафутдинов все же обратился в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Сейчас он проходит лечение в местной больнице.