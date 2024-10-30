Сибиряк решил познакомиться с девушкой пугающим способом и попал в полицию

— Я достал нож и позвал ее в рощу. А она развернулась и пошла. Потом убрал нож и она ушла. Хотел бы извиниться перед девушкой… Извините, пожалуйста, был пьян, — рассказал работникам ГУ МВД по Иркутской области задержанный.