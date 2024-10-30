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Сибиряк решил познакомиться с девушкой пугающим способом и попал в полицию

Житель Иркутска хотел познакомиться с девушкой угрожая ножом.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Необычную историю знакомства запечатлела камера видеодомофона в одном из домов Иркутска. Алкоголь вскружил голову 43-летнему мужчине и увидев симпатичную девушку — он решил действовать. Правда, способ выбрал необычный, даже скорее пугающий. Дама зашла в подъезд, а одурманенный градусом сибиряк подловил ее у двери. Скорее всего беседа не заладилась и несостоявшийся «романтик» достал нож.

— Девушка понравилась, решил познакомиться с ней. Ну, а нож как бы для устрашения, — рассказывает мужчина в разговоре с полицейскими.

Полицейские наткнулись на видеозапись с камеры во время мониторинга соцсетей. Оперативники быстро установили личность сибиряка и привезли в отдел. На логичный вопрос: «Вы всегда так с девушками знакомитесь?» Он ответил отрицательно.

— Я достал нож и позвал ее в рощу. А она развернулась и пошла. Потом убрал нож и она ушла. Хотел бы извиниться перед девушкой… Извините, пожалуйста, был пьян, — рассказал работникам ГУ МВД по Иркутской области задержанный.

Сейчас правоохранители проводят проверку после, которой дадут оценку его действиям.