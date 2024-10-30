Труп мужчины пролежал три часа у бассейна в фитнес-центре в Челябинске

В Челябинске 29 октября в одном из фитнес-клубов на Северо-Западе умер посетитель. Его труп пролежал на виду у всех несколько часов, однако люди этого не замечали, а занятия в бассейне не прервали, сообщает kp.ru.
По данным издания, мужчина упал рядом с бассейном, выйдя из сауны. В джакузи неподалеку сидели люди, шли занятия по акваэробике. Как утверждают очевидцы, так прошло не меньше трех часов. Потом тело мужчины все же накрыли полотенцем.
Дежурный медик пыталась оказать первую помощь, однако усилия были тщетны — мужчину не спасли. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительная причина смерти — мужчине стало плохо с сердцем после посещения сауны, признаков криминала нет, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Челябинской области.