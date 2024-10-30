В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна

Суд установил, что мужчина в своем доме в Кемерово более полугода на почве личной неприязни «систематически руками и подручными средствами причинял телесные повреждения» 8-летнему сыну, а в июле «нанес множественные удары в различные части тела своей 7-летней дочери, после чего сбросил ребенка через открытое окно с высоты первого этажа». Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести.