В Кемерово осудили мужчину, выкинувшего дочь из окна

КЕМЕРОВО, 30 окт — РИА Новости. Житель Кемерово, избивавший сына и выкинувший в окно дочь, приговорен к 4,5 годам колонии, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Суд установил, что мужчина в своем доме в Кемерово более полугода на почве личной неприязни «систематически руками и подручными средствами причинял телесные повреждения» 8-летнему сыну, а в июле «нанес множественные удары в различные части тела своей 7-летней дочери, после чего сбросил ребенка через открытое окно с высоты первого этажа». Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Мужчину судили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п.п. «в, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).