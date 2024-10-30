Молодая уфимка разбила окно автобуса бутылкой и выпрыгнула из него.

Молодая жительница Уфы бросила бутылку из-под алкоголя в окно пассажирского автобуса, едва не попав в ребенка. Как сообщают очевидцы инцидента, две девушки шли мимо остановки в районе Центрального рынка. Одна из них решила швырнуть бутылку в пассажирский транспорт. Свидетели случившегося задержали молодых особ и завели в автобус до приезда полиции. Но и там они не успокаивались. Одна девушка и вовсе пошла на отчаянный шаг — выпрыгнула из разбитого окна, но сразу же была поймана прохожими.