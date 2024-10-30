В Ростовской области четверых мужчин осудили за разбой и кражи у пенсионеров

В Ростовской области за разбой и кражи у пожилых людей к длительным срокам приговорили группу из четырех человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, мужчины нападали на пенсионеров с 2022 по 2023 годы. Жертвами оказались жители Дона и Краснодарского края в возрасте от 70 до 85 лет.
Троих осужденных уличили в пяти преступлениях, еще одного — в трех.
— Приговор вынесли в Зерноградском районном суде 29 октября. Один из мужчин получил 16 лет колонии особого режима, двое — по 13 и 14 лет колонии особого режима. Четвертому подсудимому назначили 9 лет колонии строгого режима, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Отметим, судебное решение пока не вступило в силу, и участники слушаний еще могут оспорить свое наказание.